Россия выступает за переговоры и мирное урегулирование ситуации на Украине. Сейчас уточняется дата проведения очередной встречи в Стамбуле. При этом, как и предупреждала Москва, на это время никто останавливать боевые действия не собирается. Такой шаг будет исключительно в интересах Киева. Это признают и западные эксперты.

При этом европейские союзники Киева продолжают заверять Зеленского, что не все ещё потеряно. И нужно продолжать сражаться, чтобы нанести России стратегическое поражение.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России: "На этом фоне мы с удивлением слышим, что Макрон и Мерц написали совместную статью. Европа должна вооружиться. Россия - это угроза, она ведёт империалистические войны, цель Путина - подорвать безопасность в Европе. Я вот думаю, что одних этих цитат для человека, который понимает, что происходит в Европе, достаточно, чтобы понять, что эти деятели утратили окончательно здравый смысл".

Несмотря на это, подчеркнул Сергей Лавров, Россия продолжит отстаивать свои национальные интересы, в том числе и на Украине. Министр отметил, что у Запада не получится нанести России поражение, используя Киев, как таран.