Выпускников пригласили на бал в Кремль

Элегантные наряды и незабываемые эмоции. По всей стране прошли выпускные вечера. В самом сердце столицы - в Кремлёвском дворце - состоялся ежегодный бал.

На нём собрались тысячи юношей и девушек из разных уголков России. В фойе подготовили интерактивные программы с призами и подарками. Во время торжественной части наградили победителей премии "Выпускник".

Гостей ждали 14 часов веселья нон-стоп. Выпускников поздравили популярные артисты, ведущие и диджеи. Завершился вечер дискотекой в Гостином дворе, сообщает "ТВ Центр".