Собянин рассказал о строительстве школы на юго-востоке Москвы

В Москве в районе Люблино на средства инвестора идёт строительство школы, где будут получать образование 2 200 учеников. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, четырёхэтажное здание на Люблинской улице разделят на четыре блока и оформят в разной цветовой гамме.

Центральную часть и левое крыло первого этажа займёт начальная школа, а правое - ученики основной. На втором и третьем этажах расположатся залы для мероприятий, гимнастики и спорта, а также учебные кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс и медиатека.

Четвёртый этаж будет полностью отведён под учебные пространства основной и старшей школы. На прилегающей территории запланированы два внутренних двора для отдыха, детские площадки и стадион.