Во Владивостоке сгорел туристический катамаран

ЧП во Владивостоке. Рано утром у берегов загорелся прогулочный катамаран. На борту находились более десяти человек, в том числе туристы. Всех удалось эвакуировать.

После того, как пассажиры переправились на другое судно, по сообщениям очевидцев на катамаране произошел взрыв. Это судно предлагалось для аренды и морских туристических прогулок. На маршруте, где шёл катамаран проходит много других катеров. Это и помогло оперативно спасти людей.

Транспортная прокуратура проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия.