В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождена Новоукраинка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

Также за минувшие сутки авиация, БПЛА, ракетные войска нанесли точечные удары по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины, цехам производства, сборки ударных беспилотников, пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наёмников.

За последние 24 часа силы ПВО России сбили ракету "Нептун" и 102 беспилотника противника.

Утром 29 июня украинские СМИ сообщали, что минувшей ночью Россия нанесла самый мощный комбинированный удар по военным объектам в стране.