В Кремле сделали заявление о переговорах с Украиной

Россию невозможно подтолкнуть к переговорам силой. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что новый пакет санкций призван подтолкнуть Россию к переговорам по Украине.

"Подтолкнуть Россию за стол переговоров можно только логикой и аргументами. Подтолкнуть Россию за счёт какого-то давления или силы невозможно", - сказал Песков.

Он также предупредил Запад, что санкции - это обоюдоострое оружие и вводя их Евросоюз может получить, как выразился Песков, отдачу в плечо.

16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые российско-украинские переговоры. Стороны договорились о масштабном обмене военнопленными по формуле "тысяча на тысячу". Он уже состоялся и прошёл в три этапа. 2 июня состоялся второй раунд переговоров. Достигнуто ещё одно соглашение о гуманитарных акциях по обмену пленными и телами погибших военных.