У россиян растёт интерес к покупке плавучих домов

Жить в большом городе, покачиваясь на волнах: мечта романтиков становится реальностью. Москвичи всё активнее присматриваются к плавучим домам. Живя в них менять адрес можно хоть каждый день, а то и вовсе отправиться в путешествие, не выходя их квартиры.

С виду - обычная квартира: кухня, вода из-под крана, газовая плита. Дальше - комнаты, санузел. Но стоит выйти за порог, и ты уже на полноценном судне. Это хаусбот, или квартира на плаву, где можно круглогодично жить и одновременно путешествовать.

О хаусботах в России стали говорить всё чаще. Они совмещают в себе уют квартиры и романтику яхтинга. В Европе плавучие дома давно стали частью городского пейзажа. В Голландии их насчитывается порядка ста тысяч. В России же это пока редкий, но растущий тренд.

Но жизнь на воде требует особого подхода. При поломке невозможно экстренно вызвать сантехника или электрика из ЖЭКа. А перед тем, как встать за штурвал, надо получить удостоверение на право управления маломерным судном в государственной инспекции. Этот же орган и регистрирует хаусботы, которые по закону относятся к плавсредству, а не к жилому объекту. Поэтому считаются равноправными участниками движения в фарватере и подчиняются всем правилам пребывания в акватории.

По закону хаусбот не должен превышать двадцати метров в длину, а в движении на борту одновременно может находиться не более 12 человек, которые должны быть одеты в спасательные жилеты. Корпоратив или шумную вечеринку на ходу не устроить.

Корпус должен выдерживать ледовые нагрузки, так как судно зимой вмерзает в лёд, а системы жизнеобеспечения должны работать автономно, бесперебойно и не загрязнять окружающую среду.

С точки зрения отдыха, хаусбот действительно самый перспективный тренд. В России без малого три миллиона рек общей протяжённостью почти 12,5 миллиона километров. Почти столько же озёр. Поэтому создать отель на плаву или целый посёлок – крайне интересное предложение для привлечения туристов.

Прописаться на хаусботе нельзя. Взять для его покупки автокредит, ипотеку или вложить материнский капитал тоже. По самым скромным оценкам, плавучий дом стоит от 300 тысяч за квадратный метр. Поэтому пока хаусбот - это скорее игрушка для состоятельных людей, которым хочется попробовать чего-то нового и необычного, или попытаться на этом заработать.