Москвичам посоветовали не снимать резиновые сапоги до 2 июля

Около половины от месячной нормы осадков выпадет в Москве до вечера 1 июля. Жителям столицы стоит запастись терпением – настоящее лето пока никак не наступит.

Как сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в регионе местами выпадет до 50-60 миллиметров осадков, причём львиная доля дождей придётся на ближайшие трое суток.

Всё дело в североатлантическом циклоне "Корнелиус", который, смещаясь в юго-восточном направлении, за сутки преодолеет тысячу километров. Кроме затяжных дождей в Москве ещё и похолодает – в ближайшие три дня дневная температура не поднимется выше плюс 15 градусов, что соответствует климатической норме начала осени.

В связи с дождями синоптики объявили в Москве и Подмосковье жёлтый уровень погодной опасности. Он действует с 18:00 29 июня до 23:00 1 июля.