Собянин рассказал об участии бизнеса в проекте "Лето в Москве"

Партнёры популярного проекта "Лето в Москве" организовали более ста уникальных мероприятий для жителей и гостей столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, столичные бизнесмены становятся не просто участниками, а важными соавторами летних событий. Например, для самых маленьких гостей организованы показы мультфильмов на большом экране роллердрома на Болотной площади.

Старшее поколение может принять участие в мастер-классах или посетить музыкальные вечера. А для тех, кто следит за своим здоровьем, подойдёт цикл тренировок и зарядок от фитнес-клуба на фестивале "Зелёный фитнес" в Кусково.