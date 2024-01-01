США отменили санкции против России, мешавшие строительству АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Эти санкции были введены в ноябре 2024 года Джо Байденом, а отменены после прихода в Белый дом Дональда Трампа. "Строительство на месте, в Пакше, теперь может набрать новые обороты", - приводит ТАСС слова главы МИД.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.