Заказчиком теракта в "Крокусе" был Киев

Заказчиком теракта в концертном зале "Крокус сити холл" был Киев. Это следует из материалов уголовного дела, сообщает ТАСС.

По словам одного из исполнителей нападения, деньги за выполнение задания они должны были получить на Украине. Туда они и направились после нападения на зрителей концерта в "Крокусе".

Координатор террористов должен был дать им дальнейшие указания, как добраться до Киева, где от заказчиков теракта они должны были получить по миллиону рублей за его выполнение. При этом изначально обвиняемые в теракте в "Крокусе", по замыслу организатора, должны были стать смертниками.

Вечером 22 марта прошлого года группа вооружённых преступников ворвалась в "Крокус сити холл". Бандиты открыли огонь по людям и подожгли сцену. Жертвами теракта стали 149 человек, шестеро из них дети. Сотни людей пострадали.

Исполнители попытались сбежать на Украину, но были задержаны в Брянской области. Ранее в Следственном комитете заявляли, что заказчиком преступления были спецслужбы одного из недружественных государств. Целью злоумышленников была дестабилизация обстановки в России.