Читу окутал дым от лесных пожаров

Лесные пожары приближаются к Чите. В районе забайкальского села Зыково горит две тысячи гектаров леса. Пожарным удалось отвести огонь от дачных кооперативов, пришлось эвакуировать пациентов психоневрологического диспансера.

Сейчас в Забайкалье действует 33 пожара, за сутки локализованы десять. В регионе действует федеральный режим ЧС, введённый ещё в апреле. Всего на тушении заняты около 1 600 человек и 200 единиц техники, в том числе привлечены волонтёры и специалисты из соседних Иркутской и Амурской областей. Они прокладывают дополнительные минерализованные полосы.

Работу осложняют жара до плюс 35 градусов, засуха и порывистый ветер до 20 метров в секунду. Из-за этого огонь распространяется стремительно. Правительство Забайкалья продлило ограничение на пребывание в лесах до 10 июля, сообщает "ТВ Центр".