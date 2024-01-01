Мошенники стали использовать платёжные сайты для обмана россиян

Мошенники добрались до сайтов известных интернет-магазинов и начали создавать поддельные страницы популярной у россиян Системы быстрых платежей. Киберполиция МВД России рассказала о главных способах обмана через платёжные сайты.

Например, аферисты размещают объявления об аренде недвижимости на вполне официальных сайтах, но переводят общение в мессенджеры, а платить отправляют на фейковые ресурсы.

Есть ещё способ - фальшивые сайты-однодневки, на которых продаются товары по низким ценам. После оплаты заказа продавец исчезает и перестаёт отвечать на звонки. Оплаченный товар покупатель в итоге не получает.

В ведомстве сообщили, что в 2024 году размер ущерба от действий кибермошенников вырос на 36% и составил 200 миллиардов рублей.