Силы Тихоокеанского флота нанесли совместный удар по целям в Японском море - это стало финальной точкой многодневных учений.

Сложная мишень, имитирующая корабли условного противника, была поражена из флагманского крейсера "Варяг" крылатой ракетой "Вулкан". Две группы катеров атаковали цели четырьмя ракетами "Москит", а с берега по условному врагу ударил "Ониксом" расчет комплекса "Бастион". По данным объективного контроля, все мишени успешно поражены.

В учениях участвовали до 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, более 35 самолетов и вертолетов и свыше 5 тысяч военнослужащих и гражданских специалистов.