Лесные пожары бушуют на западе Турции. В горах провинции Измир огонь вплотную подошел к жилым домам. Три человека пострадали.

Приостановлена работа международного аэропорта. Борьбу со стихией ведут более тысячи пожарных, около 30 самолетов и вертолетов. Однако тушение с воздуха осложняет сильный ветер с порывами до 32 метров в секунду. Быстрому распространению огня способствует и 40-градусная жара.

Из-за нехватки пожарных и специального оборудования на помощь спасателям направлена полиция. Стражи порядка используют водометы для разгона демонстраций.