Пожарным удалось справиться с крупным возгоранием в Забайкалье

В Крыму около Алушты спасатели тушат крупный пожар. В поселке Лазурное накануне загорелась сухая трава на одном гектаре, затем площадь увеличилась в пять раз.

Задействованы два вертолета Ми-8, они уже сбросили на очаг более 100 тонн воды. На земле возгорание тушат свыше 300 человек и десятки единиц спецтехники. Сейчас распространения огня остановлено, угрозы населенным пунктам нет.

В Забайкалье пожарным удалось справиться с крупным возгоранием возле поселка Атамановка. Всего в регионе за сутки ликвидировано 8 очагов на площади 10 тысяч гектаров. Сложную ситуацию помогли исправить прошедшие ночью дожди. Улучшилась обстановка и вблизи села Зыково, там тушение продолжают, идет прокладка минерализованных полос.

В Бурятии примерно на треть уменьшилась общая площадь природных пожаров. 46 из них сейчас тушит усиленная группировка, специалисты прибыли на помощь из соседних регионов.