В Сенате США начались дебаты по самому спорному законопроекту Трампа

В Сенате США начались дебаты по самому масштабному и спорному законопроекту Дональда Трампа о расходах и налогах. Сам президент назвал его "единым, большим и красивым". А его недавний сторонник Илон Маск - "отвратительной мерзостью" и "политическим самоубийством" для страны.

Документ предполагает снижение федеральных налогов, увеличение расходов на оборону и безопасность на границе, а также сокращение госпрограмм социальной защиты, включая здравоохранение. В случае принятия закона дефицит бюджета за десятилетие вырастет более чем на 3 триллиона долларов, а госдолг - на 5 триллионов. Медицинской страховки лишатся почти 12 миллионов человек.

Дебаты продлятся 20 часов. Им предшествовало процедурное голосование. За обсуждение законопроекта выступил 51 сенатор при 49 против.