Представлены новые герои СВО

Минобороны представило новых героев спецоперации.

Гвардии майор Руслан Федоров спас свой батальон от вражеского удара. Руслан заранее подготовил план эвакуации и, когда поступил сигнал "Ракетная опасность", личный состав и техника были оперативно перемещены на запасные позиции. Артатака ВСУ пришлась по прежнему району расположения наших войск и успехов не имела.

Рядовой Дамир Гатауллин, рискуя собой, под обстрелами пробрался к вражеским опорникам и наладил устойчивую связь между наступающими российскими подразделениями. Это позволило штурмовым отрядам продвинуться вглубь обороны противника и закрепиться на новых рубежах.