В Днепропетровской области Украины российские войска освободили первый населенный пункт. Подразделения ВСУ были выбиты из села Дачное.

Как сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, в Дачном идет зачистка. Это село находится на границе с ДНР.

"Это первый населенный пункт в Днепропетровской области, где противник был выбит", — отметил Рогов в беседе с РИА Новости.

Также от ВСУ освобождены села Новоукраинка, Ялта и Запорожье, они расположены в ДНР. Эту информацию подтвердили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" подошли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. Наступление российских Вооружённых сил в данном направлении является работой по созданию буферной зоны.