По делу о теракте в "Крокусе" раскаялся в содеянном только один исполнитель

Только один фигурант дела о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Это 26-летний Шамсидин Фаридуни*, непосредственный исполнитель теракта, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела. Трое других - Мухаммадсобир Файзов*, Саидакрами Рачаболизада* и Далерджон Мирзоев* – признали свою вину, но раскаиваться не стали.

Известно, что именно Фаридуни несколько раз приходил в "Крокус" для того, чтобы спланировать нападение.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по людям. После атаки начался пожар.

По последним данным, погибли 145 человек, более 500 пострадали. Возбуждено уголовное дело. Арестованы 19 человек, четверо из них непосредственные исполнители теракта. На прошлой неделе СК объявил об окончании расследования дела. Установлено, что преступление было спланировано в интересах действующего руководства Украины.

*внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга