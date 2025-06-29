В Британии все чаще звучат призывы прекратить финансирование украинского конфликта и направить средства на социальные нужды. Об отказе поддержки Киева заговорили англичане и правых, и левых взглядов.

Как пишет Telegraph, эксперты убеждены, что вливание миллиардов в зону боевых действий на Украине не создаст условий для мирных переговоров. Напротив, финансирование лишь затруднит прекращение огня.

Официальный представитель Национального профсоюза работников железнодородного, морского и сухопутного транспорта Великобритании заявил газете, что британцы требуют от министров лейбористской партии взять на себя обязательство работать над дипломатическим, согласованным и прочным мирным урегулированием.

Более того, профсоюз направил декларацию, в которой высказался категорически против политики сокращения социальных расходов и снижения уровня жизни ради финансирования эскалации украинского конфликта.

Между тем Киев ожидает получить от Великобритании 1,7 миллиарда фунтов. Украина рассчитывает закупить на эти деньги оружие.