SHAMAN восхищается своей невестой Мизулиной: "Вкусно готовит и встречает после работы в платье"

Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал, чем его покорила Екатерина Мизулина и как развиваются их отношения сейчас. Артист сразу объявил, что о свадьбе пока нет даже разговоров.

О романе SHAMAN и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной стало известно в начале года. А в марте певец во время концерта объявил, что они с Екатериной пара.

Дронов в интервью Борису Корчевникову признался, что Мизулина идеально подходит ему как спутница жизни, ведь у них одни взгляды на жизнь. "Если задуматься, то какой человек мог быть рядом со мной, учитывая что у меня 200 дней в году гастроли... фотосессии, съемки, студия... В Москве я нахожусь считанные дни. Возникает вопрос — кому я такой нужен. Здесь нужна состоявшаяся личность, человек который бы понимал мой режим работы, сам жил в таком режиме. Взаимопонимание очень важно…" — рассказал Ярослав, отметив, что Екатерина идеально вписалась в модель его жизни, ведь она тоже очень загружена, имеет свое дело.

Но, хоть SHAMAN и доволен своей возлюбленной, он пока не готов к третьей женитьбе. "Тут не нужно торопить события, вы же понимаете, у меня за спиной два развода... Здесь нужно не торопить события. Поживем - увидим…" — честно сказал артист.

Ярослав не скрывает, что нашел общий язык с будущей тещей политическим деятелем Еленой Мизулиной. "Мы с мамой Екатерины сразу как-то стали общаться. И я даже перехватил инициативу, сразу по телефону сам ей звонил, говорили обо всем. Что называется, диалог пошел. И потом, понимаете, все уже взрослые уже люди", — поделился SHAMAN.

Покорила Мизулина-младшая певца заботой и домашним уютом. Ярослав в восторге, что любимая всегда встречает его нарядной, да еще и с вкусным обедом.

"Она потрясающая хозяйка, потрясающе вкусно готовит. После тяжелого дня приходишь, в платье встречает, к двери подходишь, а уже вкусно пахнет…" — рассказал Дронов.