Москвичам пообещали осеннюю погоду в понедельник

Подошел к концу первый месяц месяц лета, но не радует оно простых москвичей. В столичном регионе установилась по-настоящему осенняя погода.

Сегодня в Москве и Подмосковье будет прохладно. Воздух прогреется всего до +15 градусов.

Продолжатся и дожди. Лить будет весь день. Кроме того, ожидаются грозы и ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Накануне в Москве выпало 15% от месячной нормы, а в Подмосковье — 20%. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, сегодня и завтра в столице выпадет 48 мм осадков, или 62% от июньской нормы.