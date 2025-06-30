Украина выступила с призывом после российских ударов

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал ввести санкции против Москвы из-за ударов ВС России по стране.

Удары России доказывают актуальность нового пакета санкций, которые, по мнению Сибиги, нужны не только Украине, но и ЕС и США, передает РИА Новости.

Ограничение ресурсов России является вопросом трансатлантической безопасности, подчеркнул украинский министр.

Ранее в Минобороны России рассказали о ночных ударах по объектам украинского военно-промышленного комплекса. Атака была осуществлена высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.