Меган Маркл попалась на грандиозной лжи: решила, что хитрее всех, но села в лужу

Герцогиня Сассекская запустила производство нового продукта — малинового джема, который варит на собственной кухне. Но, как выяснили британские журналисты, Меган Маркл снова водит за нос поклонников.

В рекламном ролике бывшая актриса показала, как в своем доме в Монтесито она готовит варенье, а крошка Лилибет смотрит на кипящую фруктовую смесь и говорит, что это выглядит потрясающе. Но, похоже, то, что герцогиня продает под своим брендом As Ever за 6,5 фунтов стерлингов за банку (почти 650 рублей), совершенно другой продукт.

Daily Mail выяснила, что варенье "прямиком с кухни Меган" на самом деле сделано за три тысячи километров от Калифорнии. Фабрика находится в Иллинойсе, и вряд ли герцогиня хотя бы раз посетила производство. "Ни Маркл, ни Netflix пока не подтвердили, где именно производится продукт, и откуда берется малина для него", — сообщает газета.

Но источник, близкий к герцогине, сообщил, что для создания коммерчески доступного варенья производители "начали с версии, которую Меган готовит дома, и сделали вариант, который можно было бы производить в больших масштабах". Простыми словами, варенье из рекламы Маркл и то, что попадет в магазины, будет объединять лишь название.

Народ пришел в бешенство. На сайте Daily Mail британцы оставили тысячи комментариев, и положительных среди них нет. Жену принца Гарри обвиняют в обмане покупателей. "Это грандиозная ложь! Она обещает варенье со своей кухни, но в итоге продает обычный фабричный продукт!"; "Эта женщина такая обманщица"; "Что бы она ни делала сейчас, ей не будут доверять"; "Я удивлен, что ее варенье не делают в подпольных цехах Азии. Она отвратительна" , — возмущаются люди.