Собянин рассказал о масштабном обновлении медоборудования в больницах Москвы

Более 120 новых аппаратов для лучевой диагностики поставили в московские поликлиники с начала года. Об этом сегодня сообщил мэр Сергей Собянин на странице в социальной сети.

В их числе: рентген-аппараты последнего поколения, компьютерные и магнитно-резонансные томографы, маммографы и не только.

Мэр отметил: от функциональных возможностей, технологичности и бесперебойной работы техники напрямую зависит качество диагностических исследований и выбор тактики лечения пациентов. Поэтому оснащение клиник — одно из ключевых направлений программы модернизации московского здравоохранения.