Сожгли Знамя Победы и хранили взрывчатку: в Волгограде задержали подростков-экстремистов

В Волгограде задержали группу подростков, которые причастны к сожжению копии Знамени Победы и ряду других преступлений.

Как сообщает региональное управление ФСБ России, все они состояли в экстремистском сообществе, созданном 17-летним студентом. Через канал в социальных сетях они пропагандировали идеологию межнациональной и политической ненависти, призвали к насилию в отношении представителей отдельных национальных и религиозных групп.

Экстремисты сожгли копию "Знамени Победы" и осквернили нацистскими символами памятную стену Волгоградского судостроительного завода. Также они поджигали машины выходцев из национальных республик России и стран СНГ и планировали акции против власти.

В ходе обыска в арендованном гараже была изъята взрывчатка. Возбуждено уголовное дело. Предполагаемый организатор заключен под стражу, остальные - под домашний арест.