Клубы дыма над поселком. Это авиация сбросила тяжелые бомбы на позиции ВСУ. Залитые в бетон огневые точки взломаны. Бойцы зачищают чердаки – сносят пулеметные гнезда и снайперские лежки. Бандеровцы, кто выжил после этого налета, скатываются под землю в подвалы и тоннели. Начинается штурм.

Вот БМП подвозит первую группу. Под прикрытием "брони" разведчики просачиваются во дворы и развалины. Забрасывают подземные укрытия националистов гранатами. Простреливают из автоматов. Через два часа командиры штурмовиков докладывают – зачистка завершена. Поселок Шевченко освобожден. И почти одновременно с ним - Новониколаевка, Новоукраинка и Бельгийка. А в Днепропетровской области полностью перешло под контроль российских войск Дачное. И это только за последние два дня.

За последние сутки на юге ДНР штурмовикам удалось отбить у противника почти 16 квадратных километров территории. В Запорожской области - закрепиться на окраине городка Каменское. В Харьковской - залпами огнеметов нанести поражение ВСУ в Волчанске. За день противник потерял там 10 штурмовых групп. Уверенное наступление развивается и в Сумской области.

Российская артиллерия накануне обстреляла из гаубиц и реактивных установок пригороды областного центра. Снаряды упали буквально в километре от первых улиц и кварталов на окраинах. Это значит, что наши батареи теперь спокойно достают до позиций бандеровцев штатным "калибром". И смогут точечно разрушать линию обороны ВСУ, выбивая наиболее важные цели вроде командных пунктов или станций спутниковой связи.