Сербская оппозиция продолжает попытки раскачать ситуацию в стране

Попытки раскачать ситуацию в стране продолжает оппозиция в Сербии. После масштабных выступлений и столкновений с полицией противники действующей власти заблокировали автомагистрали в 18 городах. 24 перекрестка перекрыли в Белграде.

Собравшиеся требовали проведения досрочных президентских и парламентских выборов. В течение ночи, не поддаваясь на провокации, правоохранители расчистили все дороги. Задержаны участники нападений на полицию и наиболее агрессивные зачинщики беспорядков. Утром возобновил движение общественный транспорт.

Власти заявили: несанкционированные митинги были хорошо спланированы, а протестное движение управляется из-за рубежа.