Лавров: Россия планирует сокращать военные расходы и руководствоваться здравым смыслом

Москва внимательно следит за развитием ситуации в Сербии и надеется, что страны коллективного Запада воздержатся от попыток вмешательства и организации "цветной революции". Об этом заявил Сергей Лавров.

Глава российского МИДа находится в Киргизии, где прошло заседание совета министров иностранных дел ОДКБ. На пресс-конференции по его итогам Лавров коснулся и ситуации в Армении. Он подчеркнул: гражданский конфликт должен быть урегулирован на основе конституции страны. А нападки на древнюю Армянскую церковь назвал недопустимыми и неоправданными.

Отвечая на вопрос об увеличении военного бюджета НАТО и обещаний скорого краха России, которые сделал министр иностранных дел Польши Сикорский, глава нашего МИДа выразил уверенность: проблемы возникнут у самого альянса