Лавров: Россия планирует сокращать военные расходы и руководствоваться здравым смыслом

Москва внимательно следит за развитием ситуации в Сербии и надеется, что страны коллективного Запада воздержатся от попыток вмешательства и организации "цветной революции". Об этом заявил Сергей Лавров.
Глава российского МИДа находится в Киргизии, где прошло заседание совета министров иностранных дел ОДКБ. На пресс-конференции по его итогам Лавров коснулся и ситуации в Армении. Он подчеркнул: гражданский конфликт должен быть урегулирован на основе конституции страны. А нападки на древнюю Армянскую церковь назвал недопустимыми и неоправданными.
Отвечая на вопрос об увеличении военного бюджета НАТО и обещаний скорого краха России, которые сделал министр иностранных дел Польши Сикорский, глава нашего МИДа выразил уверенность: проблемы возникнут у самого альянса
"Наверное, он предвидит, раз он такой предсказатель, что катастрофическое, по моим оценкам, увеличение бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации. А Россия, как сказал президент на днях, выступая в Минске после заседания Высшего евразийского экономического совета, планирует сокращать свои военные расходы и руководствоваться здравым смыслом. А не выдуманными и не высосанными из пальца угрозами, как это делают страны-члены НАТО", - сказал министр.