В историческом центре Санкт-Петербурга звучат колокола Петропавловского собора

Когда колокола старинного собора исполняют не привычные церковные звоны, а знакомую классику, замедляют шаг даже те, кто равнодушен к музыке. Так действует на слушателей старинный инструмент - карильон.

"С органом его можно сравнить, потому что музыкант играет и руками, и ногами, как и на органе. Но здесь принцип ударности, нужно ударить по рычажкам клавиш руками или ногами, если мы говорим про колокола большие", - объясняет Ирина Козлова, экскурсовод, карильонист, организатор концерта.

Колокола закреплены неподвижно, а их языки тонкими тросами соединены каждый со своим рычажком. Хитроумную механику придумали в 16 веке во Фландрии - это историческая область на территории современных Бельгии, Франции и Нидерландов. Первый такой инструмент зазвучал в городе Мехелен, по-французски - Малин. Оттуда, кстати, и пошло русское название красивой колокольной музыки - "малиновый звон" .

Первый карильон для Петропавловского собора приобрел еще император Петр Первый. Но он сгорел в 1756 году, когда в собор попала молния. Потом был еще один, он играл почти 65 лет, но был разобран. А это - третий - самый большой, его подарили Санкт-Петербургу в 2001 году мастера из Фландрии.

В петербургском инструменте - 51 бронзовый колокол. Самый маленький весит 10 килограммов, самый крупный - более 3 тонн. На клавиатуре диапазоном в четыре октавы можно исполнить любую мелодию, от Баха до джаза. В России всего четыре карильона: два в Петербурге, еще по одному в Белгороде и Подмосковье. А вот обучают игре на колоколах только в Санкт-Петербургском государственном университете. Там есть единственная в стране кафедра органа, клавесина и карильона.

В мире есть композиторы, которые пишут музыку специально для этого инструмента. А российские исполнители еще и сочиняют аранжировки "под колокола" любых произведений: от классики до популярных мелодий. Почетный директор бельгийской королевской школы карильона, а ныне профессор СПбГУ Йозеф Хаазен такой подход к искусству одобряет - главное, чтобы карильон звучал как можно чаще. Именно его усилиями необычный музыкальный инструмент почти четверть века назад снова появился в России:

Санкт-Петербургский фестиваль карильонной музыки проходит в 23-й раз и собирает все больше слушателей. В этом году он продлится до 10 июля. Вечерние концерты начинаются в 19 часов - каждый день, кроме суббот. Вход в Петропавловскую крепость - свободный. Анна Морозова, Игорь Востряков, Сергей Карасев. Северо-Западное Бюро ТВЦентра. Санкт-Петербург.