Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Овны

Самый красивый и щедрый летний месяц начался! У представителей этого знака много занятий, но Луна с Венерой намекают: делайте все не спеша и позаботьтесь о здоровье.

Тельцы

Наступает время ярких дней и креатива. Сегодня можно обновить гардероб, порадовать себя фотосессией, отправиться в отпуск или начать творческий проект.

Близнецы

Ваш июль стартует с домашних забот: дом, семья, близкие. Будет не лишним пересмотреть планы на месяц, убраться в шкафу или устроить долгий летний ужин.

Раки

Вы будете на связи с нужными людьми. Пора договориться о чем-то важном, съездить по делам, обсудить идею, написать человеку, к которому хочется быть ближе.

Львы

Вам стоит задуматься о доходах. И не в тревожном, а в конструктивном ключе. Сегодняшний день может подсказать, где заработать больше или тратить умнее.

Девы

Прекрасное начало июля: вы чувствуете уверенность, спокойствие и желание действовать. Это один из тех дней, когда все само идет в руки – так что вперед!

Весы

Не спешите никуда и устройте себе отдых. Луна поможет переключиться на спокойную волну, а Венера - подобрать самые подходящие способы релаксации.

Скорпионы

Вы будете в центре внимания и сможете поймать свою волну. Не жалейте времени на общение и знакомства - кто знает, с кем вас сегодня сведет судьба?

Стрельцы

У вас - рабочее настроение. И это хорошо: начало месяца стоит посвятить делам. Луна в секторе карьеры обещает удачу тем, кто трудолюбив даже в июле!

Козероги

Представителей этого знака ждут открытия: вы начнете что-то изучать, решитесь на путешествие или услышите важную новость. Звезды призывают смотреть в будущее.

Водолеи

Финансовые вопросы выходят на первый план. Пора разобраться, что вы сможете позволить себе в июле и на какие ресурсы вправе рассчитывать.

Рыбы

Лето – это любовь! Сегодня вы почувствуете, чего хотите в партнерстве и к кому тянетесь душой. Лучшее время для личной жизни начинается прямо сейчас!