В Крыму задержали россиян, передававших СБУ данные о военных

В Крыму задержаны двое россиян, которые передавали украинским спецслужбам данные о критической инфраструктуре и военной технике на территории полуострова.

Как сообщили в ФСБ, граждане России 1977 и 1993 годов рождения были завербованы СБУ через мессенджеры. Мужчины делали фото и видео объектов критической инфраструктуры и военной техники с указанием координат их места расположения и категории сотрудников, дислоцирующихся на объектах.

По данному факту возбуждено уголовное дело о государственной измене. Россиянам грозит до 20 лет лишения свободы.