Новое видео Панина* с собаками разозлило народ: "Извращенец и живодер!"

Алексей Панин* уже больше пяти лет не живет в России. Актер, внесенный в перечень экстремистов и террористов, забрал дочку и обосновался в Испании. Сейчас звезда фильма "Жмурки" находится в США.

Незадолго до отъезда из Москвы Панин* крупно оскандалился. В Сеть слили видео, на котором актер издевался над собакой. Алексею* даже пришлось оправдываться, он уверял, что кадры — монтаж. Через несколько лет в интервью Ксении Собчак Панин* припомнил то видео, и еще раз подчеркнул, что он никогда не обижал животных.

Но, внезапно артист решил снова вспомнить старую историю и устроил хайп. Панин* снял тренд под песню Dame un Grrr, un Que? Вместе с артистом тик-ток видео повторила одна из его собак. Звезда "Жмурок" держала чихуахуа одной рукой и трепала из стороны в сторону. В конце ролика Панин* показал, что его собаки сидят на диване с высунутыми языками.



Народ от увиденного пришел в ярость. Люди требуют забрать у актера собак. "Разве можно так сжимать ребра животике?!"; "Извращенец и живодер! Кто ему доверил собак?"; "Уже не знает, как к себе привлечь внимание", — разоряются пользователи Сети.

Напомним, что Алексей Панин* радовался взрыву на Крымском мосту и неоднократно высказывался об уничтожении России. За это актера объявили в международный розыск. Против него возбуждено дело за оправдание терроризма и призывы к нарушению территориальной целостности России. Панину* грозит до семи лет лишения свободы.

*признан в России иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.