Лавров высказал озабоченность нападками на Армянскую церковь

Ситуация в Армении является внутренним делом этой страны, но нападки на Армянскую апостольскую церковь вызывают озабоченность.

Церковь всегда была одной из ключевых опор армянского общества, она не должна подвергаться неоправданным нападкам, сообщил глава нашего МИД Сергей Лавров. Россия заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта.

"На основе полного уважения прав верующих, а собственно говоря, любых других прав человека", - подчеркнул министр по итогам Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ) (цитата по ТАСС).

С середины июня обострился конфликт ААЦ и премьер-министр Армении Никола Пашиняна. По словам главы армянского кабмина, правоохранительные органы предотвратили попытку госпереворота со стороны "криминального олигархического духовенства". В стране прошли задержания священников и бизнесменов.