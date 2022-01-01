Костенко фразой про клопов поставила на место королеву красоты Линникову

"Мисс Россия — 2022" Анна Линникова внезапно влезла в давний скандал между Анастасией Костенко и Ольгой Бузовой. Королева красоты припомнила модели, что та разрушила семью.

Костенко часто обвиняют в крахе брака Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова. Поговаривают, что спортсмен встретил "II Вице-мисс Россия", когда был женат. Красотка из Ростовской области так вскружила голову Тарасову, что он якобы привел ее в свой дом, а законную жену прогнал, да еще и отобрал все подарки.

Эту сплетню Линникова пересказала на своей странице в соцсети. "Костенко вообще в семью влезла и отбила у Бузовой мужика! Позор", — написала королева красоты.

Анастасия увидела послание и молчать не стала. Многодетная мама резко поставила на место Анну. Костенко сначала процитировала басню Крылова "Слон и Моська", показав тем самым, что мнение Линниковой для нее — ничто. А после добавила хлесткую фразу.

"P.S. Клопы — они такие. Без чужого белья не могут прожить", — заявила жена футболиста.

Напомним, Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова развелись в 2016 году. А через несколько дней футболиста сняли в ресторане с длинноволосой красавицей. Дмитрий утверждал, что познакомился с моделью в компании общих друзей всего за месяц до развода, однако этому мало кто верит.

Сегодня Тарасов и Костенко воспитывают четверых детей: дочерей Милану и Еву, сыновей Алексея и Ярослава. Они смогли создать крепкую и дружную семью.