Атмосферное давление в Москве упало до рекордных значений

Атмосферное давление утром 30 июня показало рекордный минимум – оно опустилось до 728,3 мм.

В последний раз подобное значение было зафиксировано 150 лет назад, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Показания барометров продолжают падать, поэтому точное значение нового рекорда станет известно лишь к вечеру.

Как ожидается, в норму давление вернется только к началу выходных.

В понедельник в Москве будет холодно и дождливо. Воздух прогреется всего до +15 градусов. Сегодня и завтра в столице выпадет 48 мм осадков (62% от июньской нормы).