Больной раком Карл III пригласил на свои похороны принца Гарри и Меган Маркл

В Великобритании готовятся к похоронам Карла III. На случай смерти монарха подготовлен план под названием "Мост Менай". Король лично контролирует его репетицию и даже скорректировал список "гостей".

Карл III внес в сценарий своих будущих похорон имя младшего сына. Король официально пригласил скандалистов Сассекских на траурное мероприятие. При чем монарх позвал не только принца Гарри, но и его жену Меган Маркл, а также детей Лилибет и Арчи.

Королевские эксперты восприняли это как знак того, что Карл III простил сына-беглеца. Мол, так король даст принцу Уильяму возможность примириться с братом и принять его назад в семью, ведь в первые месяцы после восшествия на престол Уильяму понадобится поддержка близких.

Как рассказали инсайдеры The Telegraph, Гарри получит выдающуюся роль в траурном шествии и списке почетных лиц. Во время процессии он будет идти рядом с братом Уильямом. Меган же будет участвовать в семейном бдении перед гробом короля в Вестминстер-Холле, а также сыграет центральную роль на траурном богослужении в Вестминстерском аббатстве. Арчи и Лилибет согласно плану появятся на церемонии отпевания и поминальной службе, как в Вестминстере, так и в часовне Святого Георгия в Виндзоре. При этом Карл III отдельно прописал, что его внуки будут присутствовать на траурной церемонии, если их родители сочтут это приемлемым.

Карл III решил внести изменения в план своих похорон, чтобы церемония отражала его убеждения. Так, помимо приглашения опальным родственникам, монарх шокировал народ тем, что церемония будет проведена с учетом бережного отношения к природе, а траур будет сокращен до 10 –11 дней, чтобы он совпал с национальным, а не затягивался дольше.

Напомни, что в прошлом году Карл III сообщил, что болен раком. Король перенес операцию, сейчас болезнь находится в стадии ремиссии.