В Тольятти школьники отметили выпускной под гимн Украины

Следственный комитет расследует дело о реабилитации нацизма в отношении подростков из Тольятти, которые спели гимн Украины и песню про Бандеру.

Инцидент произошел на школьном выпускном в городском парке. В соцсетях завирусилось видео, где группа юношей и девушек со смехом исполняют песню про Степана Бандеру и гимн Украины. Предположительно, ребята находились в нетрезвом состоянии.

Детей нашли. МВД проводит проверку. СК возбудил дело о реабилитации нацизма, говорится в сообщении СК по Самарской области. Наказание может составить до трех лет лишения свободы.

До этого в Волгограде задержали четырех подростков, которые сожгли копию Знамени Победы.