Верка Сердючка ищет возможность сбежать из Украины: будет просить политическое убежище

Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка, столкнулся с преследованием на Украине. Артиста критикуют за песни на русском языке, ему грозят штрафами.

Терпение певца на исходе, он уже ищет возможность покинуть страну. Об этом рассказал музыкальный продюсер Леонид Дзюник. По его словам, Данилко задумался о политическом убежище после небывалой волны хейта.

"Думаю, еще пару выпадов в адрес Андрея, и он плюнет на всё и уедет из Украины. Скорее всего, он давно уже об этом начал задумываться", — заявил Дзюник.

Продюсер считает, что Верка Сердючка отправится в Европу или в США. В России сейчас артисту тоже не особо рады, по крайней мере в этом убежден музыкальный деятель.

"К сожалению, в России есть люди, которые постоянно выискивают какие-то скелеты, так сказать, в шкафу. Обязательно найдутся те, кто будет Андрея постоянно "колоть" и "кусать"", – поделился мнением продюсер в беседе с "АиФ".

Напомним, что Данилко во время выступления в Одессе разразился матом. Так он ответил всем, кто критиковал русскоязычные песни.