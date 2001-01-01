Делом ОПГ в Екатеринбурге займется центральный аппарат СКР

Дело в отношении участников преступной группы в Екатеринбурге будет передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

Об этом заявил председатель СКР Александр Бастрыкин. По делу уже провели 14 обысков и 10 допросов свидетелей. Проверяется причастность фигурантов к совершению иных тяжких и особо тяжких преступлений, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее в Екатеринбурге прошли задержания по делу об убийствах граждан России. Подозреваемые – выходцы из Азербайджана с российским гражданством. По версии следствия, Мазахир, Акиф, Бакир и Аяз Сафаровы, а также Алихман Гянджиев и Шахин Лалаев причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории города Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах. Мотивом стал раздел влияния в бизнесе.

Задержанные по подозрению в убийстве, дали признательные показания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

По утверждению азербайджанской стороны, во время рейдов были погибшие и тяжело раненые. Как пишут СМИ, двое основных фигурантов скончались. Предположительно, от сердечного приступа.

Азербайджанские власти назвали произошедшее в Екатеринбурге "актом насилия, направленный против азербайджанцев по этническому признаку". МИД страны вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых.

В МИД России заявили, что Баку получил все необходимые разъяснения по делу.