Новые данные о состоянии ребенка из "Шереметьево": врачи делают все возможное

Состояние мальчика, которого неделю назад неадекватный мужчина бросил на пол в аэропорту "Шереметьево", остается тяжелым. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

Врачи делают все возможное для выздоровления ребенка, пишет РИА Новости. Собеседник агентства отметили, что у мальчика наблюдается положительная динамика.

Инцидент произошел в аэропорту "Шереметьево" 24 июня утром. 31-летний мужчина, находясь под действием наркотиков, со всей силы кинул на пол двухлетнего ребенка.

Момент происшествия зафиксировала камера наблюдения. Видно, как мужчина подходит к чужому ребенку, стоит с ним рядом несколько секунд, а затем резко хватает его и кидает на пол.

У малыша диагностирован открытый перелом костей черепа, перелом основания и свода черепа. При этом мозг ребенка не пострадал.

26 июня суд арестовал обвиняемого на два месяца.