Водителю такси, насмерть сбившему ребенка в Одинцове, изберут меру пресечения

Во дворе ЖК "Гусарская баллада" в Одинцове - стихийный мемориал. Жителям до сих пор сложно осознать, что произошло.

"Я вышла с собаками гулять, видела, что здесь стоит куча полиции. Потом уже из новостей узнала, что ребенка сбили. Самое страшное, что в прошлом году у нас на Акуловской произошла такая же авария. Сбили ребенка и одноклассника моей дочери", - говорит местная жительница.

Момент аварии попал на камеры. На кадрах видно, как машина такси поворачивает и ускоряется, и в это время на дорогу выбегает мальчик. Водитель успевает нажать на тормоз уже после столкновения.

Очевидцы тут же вызвали скорую. Мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму, истекал кровью. Спасти его не удалось - он скончался по дороге в больницу. Восьмилетнего Артема оплакивал весь двор. Люди не расходились до глубокой ночи. По словам жителей, в этом ЖК это уже не первый наезд на детей. Таксист утверждал, что не заметил мальчика.

Со слов жителей, проблема их дворов в том, что детские площадки не огорожены и дети не понимают, как им безопасно перейти дорогу. Люди обращались в местную администрацию с просьбой установить на опасных участках лежачие полицейские, но получили отказ.

Теперь во всех обстоятельствах смертельного наезда разбираются правоохранители.

"В отношении 40-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщили в прокуратуре.

Водителю будет избрана мера пресечения. Расследование находится на личном контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.