В столице в рамках конкурса "Московские мастера" выбрали лучшего водителя электробуса.

Соревнования прошли на площадке Мосгорстранса "Красная Пахра". Это огромная территория, поэтому водители смогли показать все необходимые навыки. В том числе продемонстрировать скоростное маневрирование.

Улицы Москвы уже трудно представить без этого экологического транспорта. Почти каждую неделю на линии выходит всё больше электробусов.

"Водители электробуса пользуются большой популярностью. Переходят как водители дизельных автобусов, так и вновь осваивающие данную профессии сразу уже могут пройти на работу на электробусе", - рассказал Николай Асаул, генеральный директор ГУП "Мосгортранс".