Единственное культурное пространство в подмосковном селе решили "уплотнить"

В Большом Гридино - большой праздник. Отмечают день деревни - 379 лет. Но в доме культуры представление совсем не праздничное. ДК собираются переносить в помещение в пять раз меньше. По квадратуре, по словам администрации, здесь должны заниматься больше 600 человек. Сейчас же, по официальным данным, всего 68.

Для жителей это больше, чем дом культуры. На этой сцене поют, танцуют, показывают спектакли вот уже несколько поколений большегридинцев. Сейчас здесь не только сердце, но и память жителей. Экспонаты для этого музея кропотливо собирали 30 лет. Три этажа культурной жизни: центр творчества, студия звукозаписи, библиотека - здесь еще пахнет новым ремонтом. В костюмерной наряды шьют сами жители. В зале хореографии их развешивают юные танцовщицы. К этому помещению они тоже приложили свою руку.

А это - завсегдатаи ДК, ансамбль "Бабье лето". Поют здесь уже два десятка лет. Уходить в другое здание отказываются категорически.

Здание, которое предлагается взамен, - бывший детский сад. Точнее, часть его первого этажа.

"По годовому содержанию здания здесь только коммуналка будет на 500 тысяч рублей меньше. Ключевой вопрос не в этом. Решение также приминалось исходя из состояния здания. Там здание 70-х годов постройки. Имеет высокий уровень износа", - говорит Сергей Евстигнеев, заместитель главы муниципального округа Егорьевск.

Проблемных мест много, утверждают в администрации. Перекрытия, фундамент, кровля, отделка. Бывший детский сад на 15 лет моложе. Но и к его состоянию имеются вопросы. Елена Федоровна работала здесь воспитателем, завхозом, даже сторожем – знает каждую трещинку, а их немало.

Ремонт, заверяют в администрации, здесь проведут. Вопрос с площадью сложнее: 3000 квадратных метров ДК собираются перенести на 600. Окончательное решение примут после экспертизы помещений и составления сметы. Жители собираются бороться за здание ДК до конца, чтобы оно не стало заброшенным, как это уже случилось с бывшим интернатом по соседству.