На олимпийской велотрассе на Крылатских холмах прошла первая после реконструкции гонка

На олимпийской велотрассе на Крылатских холмах после масштабной реконструкции прошла первая гонка.

Соревновались на Большом кольце, на котором сохранили особенности ландшафта - со всеми уклонами и геометрией. Старое покрытие измельчили и уложили по всей длине, а уже сверху закатали новый асфальт.

После реконструкции трасса стала одной из самых скоростных и технически сложных в мире. Опытные спортсмены могут разгоняться до 80 километров в час.

"Покрытие супер, не знаю, что за асфальт, но он прямо то что надо. Ощущения самые что ни на есть невероятные", - отметил Вячеслав екимов, трехкратный олимпийский чемпион, почетный президент Федерации велоспорта России.