Подмосковный парк-приют для диких животных "Земля прайда" переехал

Как и полагается, в новый дом, в данном случае - на огромную территорию, сразу запустили всех кошек. Точнее, представителей семейства кошачьих. Белый лев, амурский тигр, дальневосточный леопард, черный ягуар обрели еще больше, чем имели: вольеры стали еще просторнее, комфортнее, поля для прогулок уходят вдаль.

У редких представителей семейства кошачьих, живущих здесь, много общего - трудное детство. Артисты частого цирка, питомцы передвижного зоопарка, модель фотографа и бедолаги, содержавшиеся в обычных квартирах, - все они в разное время стали членами звериной семьи парка "Земля прайда". Теперь обживаются на новом месте. И радости нет предела.

"Переезд животные перенесли прекрасно. То есть все абсолютно счастливы, и на этой территории им заметно лучше. Здесь вольеры на порядок лучше. У леопардов много деревьев. У львов в принципе в жизни все стабильно", - отмечает Виктор Агафонов, директор парка "Земля прайда".

Территория разделена на несколько частей. Каждая учитывает особенности разных животных и приближена к естественной среде обитания. Земля в собственности парка, так что отсюда уже не попросят. В конце года стало известно, что старое, привычное место придется оставить из-за конфликта с арендодателем. И вот - уже новоселье. Необходимые бумаги получены, двери открыты.

Первый вопрос у посетителей - как поживает Тайсон? Из 36 львов прайда у этого львенка самая сложная судьба. Шесть месяцев ветеринары боролись за его жизнь. Спасли. Живет в отдельном вольере, ест хорошо, с аппетитом.

"Сейчас с ним живут маленькие львята. Такие же как он - его возраста. Возможно, потом они будут разделены. Потому что Тайсон - особенный лев, он не сможет существовать со здоровыми сородичами. Но от этого он не стал менее любимым людьми и нами", - продолжает директор парка.

И, вероятнее всего, очень скоро соседями Тайсона станут тигренок, львенок, детеныш леопарда. Все они в этом месяце после конфискации попали уже на новую территорию парка-приюта. Когда они окрепнут, их, как и всех обитателей "Земли прайда", можно будет увидеть. Территория открыта для посещения, а вырученные деньги идут на реабилитацию этих животных.