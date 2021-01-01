Российские синхронистки триумфально выступили на юниорском чемпионате Европы

В столичном аэропорту "Внуково" в понедельник встречали российских спортсменов, которые показали блестящие результаты на первенстве Европы по синхронному плаванию среди юниоров.

Соревнования прошли в Греции. Наша команда завоевала сразу восемь медалей, шесть из которых - золотые. Выступали соло и в дуэте с технической и произвольными программами. На международные соревнования в Афины российские спортсмены приехали впервые с 2021 года и принимали участие в нейтральном статусе.

"Во всех дисциплинах есть медали. Большинство - золотых. Это блестящий результат. Многие нам сказали, как они рады увидеть качественное синхронное плавание, высокий уровень подготовки. И действительно были рады нашему возвращению, потому что, как показали эти соревнования, мы остаемся на лидерских позициях", - отметила Ольга Брусникина, вице-президент Федерации водных видов спорта России, трехкратная олимпийская чемпионка.