Кремль ответил на разрушение связей с Азербайджаном

Россия сожалеет о принятых Азербайджаном решениях после задержаний в Екатеринбурге, где пресекли деятельность этнической группировки.

Действия правоохранительных органов не могут быть поводами для дипломатических демаршей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями, важно продолжать, наверное, работу по разъяснению причин и характера <…> "Мы заинтересованы в том, чтобы и дальше развивать наши добрые отношения с Азербайджаном", - сказал представитель Кремля (цитата по "Интерфаксу").

Разговора президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева на повестке дня нет, но если потребуется, то он будет организован в сжатые сроки, подчеркнул Песков.

Ранее в Екатеринбурге прошли задержания по делу об убийствах граждан России. Подозреваемые – выходцы из Азербайджана с российским гражданством. Мотивом стал раздел влияния в бизнесе. Дело передано в центральный аппарат СКР.

По утверждению азербайджанской стороны, во время рейдов были погибшие и тяжело раненые. Как пишут СМИ, двое основных фигурантов скончались. Предположительно, от сердечного приступа. Власти назвали произошедшее в Екатеринбурге "актом насилия, направленный против азербайджанцев по этническому признаку". МИД страны вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых. Культурные мероприятия, связанные с Россией, отменены.

В МИД России заявили, что Баку получил все необходимые разъяснения по делу.