Цыганова набросилась с претензиями на вернувшегося Козловского: "Его видели в компании Хаматовой!"

Данила Козловский вернулся на российскую сцену. 20 июня он показал отечественному зрителю свой моноспектакль Frank.

Далеко не все рады возвращению артиста. Так, певица Вика Цыганова возмущена, что Козловский, якобы живущий на две страны, спокойно зарабатывает в России. В своем Telegram-канале певица набросилась на Данилу с претензиями.

Вика напомнила, что актер не поддержал страну в трудное время, вместо этого уехал за границу и встречался с "иноагентами-предателями". По мнению Цыгановой, звезда фильма "Духless" не имеет права называться патриотом.

"Кто-то видел Козловского с гуманитарной миссией? Зато его видели в компании Хаматовой и прочих иноагентов-предателей. Так по какому праву он называет себя патриотом России?" — высказалась артистка.

Напомним, Данила Козловский почти три года не появлялся на отечественных экранах и сцене. Актера обвиняли в эмиграции, но он опровергал слухи и назвал Россию своим домом и Родиной. Козловский действительно уезжал в США, но это были поездки к дочери, которая живет в Америке, и длились они не больше пары месяцев.